Генсек НАТО Столтенберг пообещал следить за развитием ситуации вокруг Херсона

НАТО будет следить за развитием ситуации вокруг Херсона, заявил Столтенберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО будет следить за развитием ситуации вокруг Херсона после отвода Вооруженных сил России на левый берег реки Днепр, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы слышали об отводе российских сил от Херсона и будем наблюдать за развитием ситуации в ближайшие дни. Россия находится под сильным давлением», – сказал политик журналистам после встречи с новым премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Как отметил Столтенберг, НАТО «защищает мир в Европе» и будет оказывать поддержку Украине «столько, сколько понадобится».

Как писал сайт KP.RU, накануне министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ отвести войска из Херсона за левый берег Днепра.

В четверг, 10 ноября, Министерство обороны РФ заявило, что российские войска на данный момент выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. Как отметили в военном ведомстве, все проходит в строгом соответствии с планом.