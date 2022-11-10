Читатели Breitbart посоветовали Германии занять денег у Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели американского издания Breitbart прокомментировали новость о “дыре” в бюджете Германии в размере 100 млрд долларов.

"Текущий энергетический кризис спровоцировал в Германии потерю примерно 100 миллиардов долларов", - привело издание сообщение института IFО.

При этом читатели с иронией отнеслись к этому заявлению.

"А пусть одолжат немного денег у Украины", - написал Woodrow.

"Трамп предупреждал Германию, что такое произойдет. Они рассмеялись в ответ", - напомнил слова бывшего американского лидера Fight Against the Tyrants BLOG.

Напомним, недавно немцы столкнулись с финансовыми трудностями из-за роста цен на электроэнергию. Каждый седьмой житель Германии испытывает трудности с оплатой дневных расходов, показал опрос.

Также стало известно, что Германия планирует ввести лимит цен на электричество осенью 2022 года. Это произойдет в том случае, если эту меру не согласуют на уровне ЕС.

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