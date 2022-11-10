Кардиолог назвал признаки инсульта и инфаркта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кардиолог Иван Ефремкин рассказал о признаках инсульта и инфаркта, отметив, что заранее их предупредить нельзя, однако, зная о признаках, можно получить своевременную помощь медиков.

«Симптомы, по которым можно понять, что у вас случится инсульт или инфаркт нет, иначе у нас не было бы такого количества смертей», - отметил специалист в беседе с «Лентой.ру»

Как уточнил Ефремкин, понять, что у человека инсульт или инфаркт можно только, когда он уже происходит. Среди основных симптомов инфаркта медик выделил боль за грудиной, которая отдает в плечо, под лопатку, а также в челюсть. Кроме того, головокружение и слабость. Во время инфаркта отмечается учащенное сердцебиение, нарушение речи, одышка, а также спутанность сознания и холодный пот.

«Иногда может быть тошнота, рвота и боль в животе. Многие пациенты говорят, что во время инфаркта испытывали чувство страха смерти», - заявил эксперт, указав среди признаков также паралич одной половины тела или одной из конечностей, частичную или полную потерю зрения, потерю речи и нарушение походки.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что кардиолог Глеб Лунев назвал нетипичные симптомы инфаркта, среди которых боль в животе, тошнота и кашель.

Директор НИИ кардиологии СамГМУ, профессор Дмитрий Дупляков в беседе с RT рассказала, что избежать сердечно-сосудистых заболеваний можно при помощи постоянных тренировок, отказа от вредных привычек, а также потребления чистой воды и рационального питания.