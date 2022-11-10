Глава МИД Германии упрекнула Венгрию за нейтральную позицию в расширении НАТО

Mинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок Фото: REUTERS

В вопросе расширения Североатлантического альянса нет места нейтральной позиции, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя решение парламента Венгрии рассмотреть ратификацию вступления Швеции и Финляндии в НАТО на осенней сессии.

«Что касается вопроса о Венгрии, я хотела бы четко подчеркнуть, что нет никакой «серой зоны», – сказал глава МИД ФРГ на пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Билльстремом.

Ранее сообщалось, что парламент Венгрии обсудит ратификацию договора о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО на осенней сессии после того, как будут приняты законопроекты, связанные с Евросоюзом.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, процесс принятия в альянс Швеции и Финляндии идет рекордно быстрыми темпами, однако Турция и Венгрия упрямо мешают этим Стокгольму и Хельсинки влиться в Североатлантическую семью.

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