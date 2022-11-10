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НовостиОбщество10 ноября 2022 14:11

Жители Подмосковья смогут онлайн сообщить о дефиците ветеринарных препаратов

В Подмосковье стал доступен онлайн-сервис мониторинга дефицита ветеринарных лекарственных препаратов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Жители Подмосковья смогут онлайн сообщить о дефиците ветеринарных препаратов

Жители Подмосковья смогут онлайн сообщить о дефиците ветеринарных препаратов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для жителей Подмосковья стал доступен онлайн-сервис мониторинга дефицита ветеринарных лекарственных препаратов. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, отметив, что теперь владельцы домашних и сельскохозяйственных животных смогут заявить о невозможности купить лекарства, а также проверить причину отсутствия того или иного препарата.

Как уточняется, данный сервис работает по ссылке: https://analytics.avpharm.ru/drugs. Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов заявил, что этот портал стал началом для создания правового механизма.

«Механизм позволит нам отслеживать наличие и фактическую доступность конечным потребителем лекарственных препаратов, а также принимать на основе этой информации соответствующие решения», - приводит РИАМО слова зампреда.

Сервис был запущен Ассоциацией ветеринарных фармацевтических производителей, а сама система сделана на основе поступающих данных о дефиците в ряде населенных пунктов.