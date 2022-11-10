В Костроме задержан владелец ночного клуба «Полигон», где при пожаре погибли 13 человек

Владелец ночного клуба «Полигон» и депутат Костромской областной Ихтияр Мирзоев Фото: пресс-служба «Единой России»

Владелец ночного клуба «Полигон» и депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев задержан правоохранителями по делу о пожаре в его заведении.

«Мирзоев задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», – рассказали ТАСС в правоохранительный органах.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, добавил собеседник агентства.

Как писал сайт KP.RU, пожар в клубе «Полигон» случился в ночь на 5 ноября 2022. Его площадь превысила 3,5 тысячи квадратных метров. В результате пожара погибли 13 человек. Часть эвакуационных выходов в «Полигоне» во время пожара была закрыта, заявили в прокуратуре Костромской области.

Предварительно, причиной происшествия стало использование пиротехники одним из посетителей заведения. Мужчина, устроивший пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме, признал вину.