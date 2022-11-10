Стоматолог рассказал об опасных для жизни болезнях зубов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые болезни зубов могут привести к смерти. Об этом рассказал главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев, отметив, что пародонтит и воспаление десен могут привести к подвижности зубов, которые осложнят лечение.

«Помимо заболеваний пародонта в полости рта могут развиться так называемые флегмоны — острые гнойные воспаления мягких тканей», - заявил врач в беседе с Life.ru.

Эксперт заявил, что флегмоны появляются в результате невылеченного кариеса, что может привести к смерти. «В итоге зуб становится причиной появления воспалительных процессов, которые начинают возникать в разных отделах - в области лица, шеи, ушей. Может начаться абсцесс - так называют гнойное воспаление, которое происходит в одной области», - заявил специалист.

Лосев заявил о необходимости регулярно посещать стоматолога для того, чтобы не запустить болезни, которые развиваются в полости рта.

Ранее стоматолог-ортодонт Мария Балакирева в беседе с «360» заявила, что во многих пациент тратить много денег на лечение зубов, отметив, что сэкономить поможет обычное обследование один раз в полгода.