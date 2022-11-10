В Мелитополе прогремело несколько взрывов Фото: ru.wikipedia.org

В Мелитополе Запорожской области произошло несколько взрывов, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко. В городе было слышно несколько взрывов. Природа взрывов уточняется, подробности позже», – написал он в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, в конце октября пять человек пострадали при взрыве у здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе. В результате взрыва был нанесен ущерб имуществу СМИ, в том числе, студии «ЗаРадио». Мощность удара составила 1,5-2 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Напомним, накануне в Бердянске Запорожской области сотрудниками российских спецслужб был предотвращен террористический акт. Оперативники задержали националистов, планировавших уничтожить трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает электричеством большую часть города и местные больницы.

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