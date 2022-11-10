РЖД повторно обратились в Совет Евросоюза по вопросу отмены санкций Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Российские железные дороги» повторно обратились в Совет Евросоюза по поводу отмены введенных ранее санкций, сообщает пресс-служба перевозчика.

«РЖД повторно обратились в Совет ЕС по вопросу отмены введенных в отношении компании санкций. С момента подачи заявления в Совет ЕС прошло более трех месяцев, однако оно до сих пор не рассмотрено. РЖД не были уведомлены о причинах столь длительной задержки в рассмотрении. Это может свидетельствовать о степени пренебрежения и безразличия, с которой в Совете ЕС относятся к российским гражданам», – сказано в Telegram-канале компании.

Как отметили в РЖД, перевозчик предоставляет миллионам жителей России, в том числе отдаленных и труднодоступных регионов, а также социально уязвимым группам населения равные возможности для передвижения по территории страны. Своими санкциями Совет ЕС классифицирует поезда как предметы роскоши для россиян и блокирует их поставки и ремонт, подчеркнули в компании.

Как писал сайт KP.RU, в июле этого года «Российские железные дороги» направили в Совет ЕС заявление об отмене введенных ограничений. В компании заявили, что санкции не дают РЖД выполнять социально значимые гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению Российской Федерации.