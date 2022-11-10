Помощник Путина Мединский раскритиковал планы по сносу памятника Екатерине II в Одессе

Владимир Мединский очень недоволен намерениями Украины снести памятник Екатерине II в Одессе Фото: kremlin.ru

Власти Одессы, готовясь к сносу памятника Екатерине II, встают на тропу войны с собственной историей. Об этом сообщил помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский.

Он крайне недоволен решением одесских властей по сносу памятника и считает крайне аморальным и бесчестными подобные планы. По словам Мединского, такие намерения могут вызывали лишь сожаление.

"Монумент основателям Одессы открыт в 1900-м - к 100-летию кончины А. Суворова. Теперь власти укро-Одессы опять его задрапировали и обнесли забором - готовят к сносу. Не буду морализаторствовать по поводу будущего тех, кто воюет со своей историей. Она, как считали философы, всегда повторяется дважды: первый раз как трагедия, а второй - как фарс", - написал высокопоставленный кремлевский чиновник, который также занимает должность главы Российского военно-исторического общества (РВИО), в своем официально телеграм-канале.

Решение о сносе памятника российской императрице Екатерине II уже официально санкционировал действующий мэр города Геннадий Труханов. Градоначальник считает, что данному монументу в настоящее время в Одессе совсем не месте. Одесский мэр уже начал приготовления к сносу памятника, который может произойти уже в самое ближайшее время (украинские СМИ допускает, что монумент могут снести уже на этой или на следующей неделе).

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