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НовостиПолитика10 ноября 2022 15:54

Минфин США разрешил транзакции в интересах российских диппредставительств

Ранее Вашингтон вывел из-под санкций еще ряд транзакций с Россией
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минфин США разрешил транзакции в интересах российских диппредставительств

Минфин США разрешил транзакции в интересах российских диппредставительств

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов Соединенных Штатов разрешило проводить транзакции в интересах функционирования российских дипломатических и консульских миссий. Соответствующая лицензия была выпущена ведомством в четверг, 10 ноября.

«Американским лицам разрешено участвовать в транзакциях, необходимых для официальной деятельности дипломатических или консульских миссий правительства Российской Федерации», – говорится в документе на сайте Минфина США.

Напомним, летом этого года Министерство финансов Соединенных Штатов разрешило проводить транзакции с Россией, которые связаны с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.

До этого Минфин США вывел из-под санкций в отношении России транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование. Кроме того, были разрешены транзакции, связанные с профилактикой, диагностикой или лечением коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что Минфин и Госдеп США негласно призвали американские банки продолжить операции с «Газпромом» и другими российскими компаниями.