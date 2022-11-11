Тагир Ситдеков: Цель стипендиальных программ – поддержать талантливых ребят и помочь им найти достойную работу

Тагир Ситдеков, президент АФК «Система» и председатель Попечительского совета благотворительного фонда Корпорации. Фото пресс службы АФК Система

Группа АФК «Система» выделит более 50 млн рублей на стипендии школьникам и студентам. Средства пойдут на поддержку талантливых старшеклассников и учащихся вузов до конца 2023 года. Об этом 10 ноября сообщил президент АФК «Система» и председатель Попечительского совета благотворительного фонда Корпорации Тагир Ситдеков.

«Качественное образование – фундамент успешной карьеры. АФК «Система» не первое десятилетие вкладывает в развитие образования и профессиональных компетенций будущих специалистов разных отраслей. Главная цель стипендиальных программ – поддержать талантливых и способных ребят, помочь им претворить их идеи в жизнь и найти достойную работу», - подчеркнул Тагир Ситдеков.

В реализации стипендиальных программ принимают участие Благотворительный фонд «Система», а также компании, входящие в корпорацию, в том числе МТС, Segezha Group, Агрохолдинг «СТЕПЬ», «Биннофарм Групп». Многие проекты уже стартовали в 2022 году и будут продолжены в следующем. Так, например, благотворительный фонд «Система» запустил собственную стипендиальную программу в рамках Всероссийского проекта профориентации и карьерного развития «Лифт в будущее». В ней участвуют школьники, студенты колледжей и вузов в возрасте от 14 до 22 лет.

«Стипендия - это один из инструментов поддержки. Но не единственный. В тесном взаимодействии с крупнейшими работодателями фондом реализуются программы наставничества и отраслевых стажировок, в постоянном формате обновляется содержание курсов и кейсовых заданий на платформе «Лифт в будущее». Мы стараемся открыть доступ к знаниям, к получению опыта, которые не найти в школе, колледже и университете», - отметила президент Благотворительного фонда «Система» Лариса Пастухова.

Так, например, агрохолдинг «СТЕПЬ» организовал на одном из своих предприятий стажировку для участников программы AgroCamp, а лучшие студенты стали стипендиатами AgroCamp. Кроме того, благотворительный фонд «Система» собирается выделить стипендии для студентов, обуча.щихся ИТ-специальностям, и профинансировать стипендиальную программу Segezha Group, предназначенную для будущих специалистов лесной отрасли. Программа стартовала в 2022 году в шести регионах: Карелии, Красноярском крае, Архангельской, Вологодской, Костромской и Кировской областях. Ее стипендиатами стали 38 студентов из девяти техникумов и колледжей, получающих образование по техническим специальностям лесной промышленности. Ребята смогут пройти производственную практику на одном из предприятий холдинга.

Группа МТС запустила образовательный проект MOOVE для молодых специалистов, а также магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе». Программа рассчитана на два года, она помогает приобрести необходимые бизнес-навыки для запуска цифровых продуктов и управления своим стартапом. Проект существует уже три года, за это время МТС выделила гранты более чем 180 студентам из разных регионов России.

«Биннофарм Групп» запустила свою стипендиальную программу в марте 2022 года. Стипендии получают студенты третьего-четвертого курсов Курганского промышленного техникума, обучающихся по специальности «Биохимическое производство». В феврале 2023 года будет объявлен новый конкурс для стипендиатов – от фармацевтического предприятия «Синтез».