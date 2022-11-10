США заподозрили Россию в подготовке испытаний ядерной торпеды Фото: Shutterstock

Власти Соединенных Штатов полагают, что российские военные готовятся к испытаниям торпеды с ядерной установкой, рассказал высокопоставленный американский чиновник, знакомый с ситуацией.

Как передает CNN, США якобы наблюдали в последние недели, как российские военно-морские корабли принимают участие в подготовке к испытаниям. Среди них чиновник назвал атомную подводную лодку «Белгород», способную запускать ядерную торпеду «Посейдон».

По его словам, российские суда покинули Северный Ледовитый океан на прошлой неделе, так и не проведя испытаний. В США считают, что военные РФ могли столкнуться с техническими трудностями, отметил собеседник телеканала.

Напомним, журнал «Военная мысль», издаваемый Министерством обороны РФ, сообщил, что Соединенные Штаты разрабатывают средства нейтрализации ядерного оружия России.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что РФ вправе применить ядерное оружие в украинском конфликте, если это будет необходимо.