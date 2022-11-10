Кудрин спрогнозировал, что инфляция в 4% в России будет только в 2024 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал, что планируемой инфляции в 4% в России удастся добиться только к 2024 -2025 году.

Ранее снизить текущий показатель вряд ли удастся, а по итогам 2022-го инфляция будет на уровне 12%.

- В этом смысле мы, конечно, переживаем большой скачок. Пик этой инфляции был в апреле, когда в годовом выражении она поднималась почти до 18%. Однако сейчас идет устойчивое снижение, — сказал Кудрин на полях конгресса ИНТОСАИ.

Снижение стало возможно из-за снижения ключевой ставки Центробанком. Сейчас она зафиксирована на отметке в 7,5%.

Постепенно, уровень инфляции будет падать, но в 2023 году ее прогнозируют в границах от 5 до 8%, пишет Rt.

Влияние на состояние экономики оказывают введенные санкции. По словам Алексея Кудрина, давление сейчас беспрецедентное, и оно сказывается. Но, российская экономика демонстрирует хорошую гибкость.

Первоначально прогнозировалось, что ВВП упадет более чем на 7%. По факту падение оказалось менее болезненным - 2,9—3,3%, пишет Life.

Страны Европейского союза уже не могут экономически выполнять все пожелания США в вопросе поставок оружия или снижения инфляции. Без покровительства американцев у ЕС нет шансов сохраниться в нынешнем виде, заявил «360» научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.