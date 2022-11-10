Байден обсудит с Си Цзиньпином спецоперацию РФ на Украине и заявления Москвы по ядерному оружию

Джо Байден хочет в ближайшее время пожаловаться на Владимира Путина китайскому лидеру Фото: REUTERS

Американский лидер Джо Байден намерен в ближайшее время провести масштабные переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. В частности, в ходе этой беседы, которая может состояться в Индонезии на полях саммита G20, президент США хочет обсудить российскую военную спецоперацию на Украине, а также заявления РФ по теме ядерного оружия.

Информацию об этом уже официально подтвердили представители Белого дома, сообщает ТАСС.

Предполагается, что Байден попробует убедить Си Цзиньпина в неверности позиции России по Украине и опасности якобы имеющего место быть "разжигания ядерной риторики" со стороны Москвы.

В американской администрации надеются на то, что китайский лидер хотя бы частично прислушается к доводам Байдена. Если это в итоге произойдет, то, как рассчитывают в Белом доме, в совместном заявлении по итогам встречи Байден и Си совместно выскажутся о недопустимости применения ядерного оружия, а также угроз его возможного применения.

При этом в США признают, что Байден, скорее всего, не сумеет склонить Си Цзиньпина на свою сторону по поводу отношения к специальной военной операции России на Украине: китайский лидер не раз давал понять, что менять свое мнение по этому поводу он не будет.