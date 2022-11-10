Названо лечение, за которым иностранцы едут в Россию

В Минздраве рассказали, что иностранцы едут в Россию за лечением от онкологии и пройти программу check-up Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская медицина завоевала определенную репутацию за рубежом, в Россию ежегодно приезжают миллионы человек, чтобы получить помощь.

В регионах проходят комплексные осмотры, это программа check-up. Спросом пользуются акушерство и гинекология, стоматология, ортопедия и имплантология, а также офтальмология и педиатрия.

В Минздраве наблюдают за статистикой, и отмечают, что по итогам 2021 года в федеральных центрах иностранцам чаще всего оказывается помощь по направлению онкология.

Не менее востребованы радиология и радиотерапия. Все это связано с лечением онкологических заболеваний.

Едут в Россию, чтобы исправить проблемы со зрением, подлечить сердце и нарушения по части нейрохирургии.

По данным «Абзаца», в первой половине 2022 года в РФ приехали на лечение 9,69 млн иностранных граждан, среди них много людей из США и Европы.