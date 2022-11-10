Stars and Stripes: США провели учебный сброс ракеты большой дальности в Арктике

США провели учебный сброс ракеты большой дальности в Арктике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные Соединенных Штатов испытали самолет MC-130J Commando II, осуществив учебный сброс крылатых ракет большой дальности GM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER) в Арктике.

Как заявил изданию Stars and Stripes подполковник европейского командования специальных операций Лоуренс Мельников, ракета JASSM-ER была намеренно испытана США, чтобы показать провокационность действий Вашингтона, но без эскалации. По его словам, американские власти пытаются сдержать российскую агрессию, «показывая расширенные возможности союзников».

Для испытаний США использовали полигон в Норвегии, который находится за Полярным кругом. Мельников уточнил, что дальность ракет достигает около 1,9 тысячи километров и может быть использована в случае атаки на скопления войск.

Между тем власти Соединенных Штатов полагают, что российские военные готовятся к испытаниям торпеды с ядерной установкой.