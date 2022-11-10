Экспортёры Ленинградской области заключили 63 новых зарубежных контракта

При поддержке региона ленинградские компании в 2022 году заключили 63 договора о поставках продукции за рубеж. Фото: Центра поддержки экспорта Ленинградской области.

Ленинградская область в 2022 году помогла выйти на международный рынок 31 предприятию малого и среднего бизнеса. С помощью регионального Центра поддержки экспорта за девять месяцев ленинградские производители заключили 63 договора о поставках своей продукции за границу. При этом 8 компаний вышли на мировой рынок впервые. Объем поддержанного экспорта с начала года составил 14,6 миллиона долларов, что на 25% выше планового показателя, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Среди самых крупных контрактов, заключенных в 2022 году, - договор о поставке пиломатериалов в Эстонию, полиэфирных смол и акриловых полимеров в Узбекистан, а также каучука и резины в Белоруссию. Всего в список импортеров, покупающих продукцию ленинградских производителей, входят 27 государств. Это страны СНГ, Европы, Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. В этом году Центр поддержки экспорта помог десяти малым и средним компаниям региона разместить свою продукцию на восьми международных электронных торговых площадках, в том числе двух новых, ориентированных на рынки Индии и Ирана. Таким образом, регион продолжает работу по переориентации и развитию экспорта на рынках «дружественных» стран.

Всего с начала 2022 года в Центр поддержки экспорта за профессиональной помощью обратились 313 предпринимателей. Чаще всего бизнесмены просят проконсультировать их по вопросам внешнеэкономической деятельности. Центр также проводит мастер-классы, экспортные семинары, вебинары и другие мероприятия.

Работа по поддержке экспортеров и развитию внешнеэкономической деятельности ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Нацпроект реализуется с 2019 года, его главная цель – помочь российским производителям, в том числе небольшим, выйти на международные рынки. Одной из его задач является подготовка профессиональных кадров в сфере внешнеэкономической деятельности. Так, в Ленинградской области успешно действует акселерационная программа «Экспортный форсаж». Проект реализуется Центром поддержки экспорта Ленинградской области и Школой экспорта Российского экспортного центра. Это специальная обучающая программа, помогающая предприятиям-экспортерам повысить свои знания и навыки внешнеэкономической деятельности. Программа длится несколько месяцев и включает тематические учебные модули и комплекс услуг по информационно-консультационной поддержке участников. Итогом обучения становятся новые зарубежные контракты, которые заключают участники проекта.

В сентябре этого года стартовал новый сезон программы «Экспортный форсаж», впервые кроме предпринимателей в ней приняли участие и студенты Санкт-Петербургского государственного экономического университета. В этом году курс обучения адаптировали под изменившиеся экономические условия в условиях западных санкций. Как подчеркнули в Центре поддержки экспорта Ленинградской области, «сегодня особенно важно помочь бизнесу в поиске новых покупателей и рынков сбыта в дружественных странах, а также ориентироваться в обновлённом экспортном законодательстве».