National Interest: Помощь Украине привела к сокращению арсеналов оружия

Помощь Украине выявила проблемы в национальной безопасности США Фото: REUTERS

Американская армия столкнулась с сокращением арсеналов в результате оказания военной помощи Украине, об этом рассказали в издании National Interest.

"Усилия администрации Байдена по оказанию помощи Украине проливают свет на две серьезные проблемы национальной безопасности: недостаточные запасы боеприпасов в министерстве обороны и трудности, с которыми сталкивается оборонно-промышленный комплекс из-за быстрого увеличения производства критически важных изделий", - поясняет автор статьи.

Обозреватель подчеркивает, что сокращение арсенала достигло "критической точки" в связи с резким спросом на снаряды и ракеты.

В статье с сожалением отмечается, что "десятилетия недофинансирования привели к тому, что у оборонно-промышленного комплекса нет достаточного потенциала для наращивания производства".

Как сообщал сайт KP.RU, ранее министерство иностранных дел России направляло ноту всем странам, включая и США, поставляющим оружие на Украину.