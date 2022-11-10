Американский полковник Макгрегор: Зеленский и Салливан имитируют иллюзию готовности Киева к переговорам

Владимир Зеленский вступил в циничную договоренность с Западом Фото: REUTERS

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и украинский президент Владимир Зеленский договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

При этом, по мнению экс-советника руководителя американского военного ведомства, в реальности ни к каким переговорам с Россией Украина не готова и возвращаться в переговорный процесс (по крайней мере, в ближайшее время) абсолютно точно не собирается.

Ранее министерство иностранных дел России заявило о том, что Украина осознанно вышла из переговорного процесса с Москвой по указанию "западных кукловодов". При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уточнила, что РФ готова к контактам и переговорам с украинской стороной.

Также о готовности к возращению к переговорному процессу неоднократно заявлял и президент России Владимир Путин. При этом украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что он совершенно точно не собирается вести какие-либо переговоры с Путиным.