Скончался Станислав Бенедиктов, народный художник России

Народный художник России скончался в возрасте 78 лет. ФОТО: Артем Коротаев/ТАСС

Народный художник России, главный художник Российского академического молодежного театра (РАМТ) Станислав Бенедиктов скончался в возрасте 78 лет. Информацию о его смерти распространила пресс-служба театра, в котором долгие годы служил Бенедиктов.

При этом в официальном сообщении РАМТа не уточняются причины и обстоятельства смерти народного художника России.

В некрологе Бенедиктов назван одним из наиболее выдающихся российских художников-сценографов. РАМТ принес соболезнования родным и близким художника, а также пообещал позднее рассказать о том, где и когда пройдут прощание и похороны знаменитого российского деятеля культуры.

В ходе своей творческой карьеры Бенедиктов неоднократно работал со многими российскими и зарубежными театрами (в частности, художник сотрудничал со МХАТом, а также с Большим и Малым театрами). С 1980 года он работал в РАМТе, а с 1985-го - являлся главным художником данного театра.