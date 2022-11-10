Постпред РФ при ООН Небезня обвинил США и НАТО в попытке стереть память о своих преступлениях в Афганистане

Василий Небензя выступил с жестким и важным антиамериканским заявлением Фото: REUTERS

Расследования преступлений США и НАТО в Афганистане не проводятся из-за грубого шантажа со стороны Вашингтона. Информацию об этом распространил постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небезня.

По словам высокопоставленного российского дипломата, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс делают все, чтобы скрыть любую информацию о совершенных ими многочисленных циничных военных преступлениях на афганской территории.

В связи с этим, как отметил Небензя, они предпринимают все усилия для того, чтобы данные об их военных преступлениях прошлого были забыты, а новая информация никогда бы не увидела свет и не была опубликована.

"На Западе хотели бы, чтобы все забыли о безответственных действиях военных США и НАТО, регулярно наносивших беспорядочные авиаудары по простым афганцам. Не говоря уже о ночных рейдах и убийствах без суда и следствия мирных жителей, включая женщин и детей", - отметил постпред РФ при ООН, подчеркнув, что действия натовских и американских военных в Афганистане на протяжении многих лет носили крайне жестокий и циничный характер.