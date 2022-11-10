Появилась возможность проведения независимого расследования подрывов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" Фото: REUTERS

Компания Nord Stream AG получила разрешение провести собственные расследования повреждений газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" после диверсии в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании - решение об этом принято датское правительство. Соответствующие расследования могут начаться уже в самое ближайшее время.

Информацию об этом официально распространило национальное Датское радио.

До этого компания Nord Stream AG тщательно обследовала поврежденные газопроводы по согласованию с датскими властями.

Ранее российский президент Владимир Путин публично заявил о том, что к подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" напрямую причастны "англосаксы". По его словам, с помощью данного резонансного акта международного терроризма они фактически начали уничтожать единую общеевропейскую энергетическую инфраструктуру.

Впоследствии министерство обороны России публично сообщило о причастности военных Великобритании к диверсии на газопроводах. По данным российского военного ведомства, у Москвы уже сейчас есть вполне неопровержимые доказательства того, что данные сведения полностью соответствуют истине.