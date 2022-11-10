NI: Соединенные Штаты массово теряют союзников из-за своего курса на поддержку Украины

США начали пожинать плоды своей излишне активной поддержки Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США начали пожинать негативные плоды своей активно поддержки Украины, сообщает американское издание National Interest. В частности, уже сейчас некоторые союзники Соединенных Штатов начали отказываться от безоговорочной поддержки позиции Вашингтона (и лично президента США Джо Байдена).

В материале издания отмечается, что уже сейчас можно констатировать тот факт, что США потерпели неудачу в попытке навязать партнерам свою позицию по украинскому кризису и жестким антироссийским санкциям.

"Американские чиновники не лучшим образом отреагировали на настороженную позицию ключевых стран Азии, Африки и Латинской Америки по украинскому вопросу. Вместо этого Белый дом стал еще более настойчивым, злым и даже мстительным. Отношения с Китаем, Саудовской Аравией и Турцией демонстрируют бестактность США", - говорится в статье.

При этом, как полагают американские аналитики, российские власти действуют в сегодняшних условиях гораздо прагматические и уже сумели свети на нет все попытки тотальной международной изоляции Москвы. Это произошло из-за адекватно и дипломатичного подхода России к выстраиванию отношений с государствами Африки, Азии, Латинской и Южной Америки, а также со странами Ближнего Востока.