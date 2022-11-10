Во Франции произошел мощный взрыв на химзаводе на юго-востоке страны

Причины взрыва на французском заводе уже установлены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На крупном химическом заводе, расположенном на юго-востоке Франции, прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел 10 ноября 2022 года.

На появившихся в социальных сетях видеозаписях с места событий хорошо видно, как территорию предприятия, расположенного в коммуне Жарри (департамента Изер), накрывают густые столбы и клубы дыма.

Согласно официально информации, в результате данного резонансного инцидента никто из сотрудников предприятия не погиб и не пострадал. Кроме того, удалось избежать утечки каких-либо опасных и отравляющих веществ, пишет французское издание Francebleu.

Отмечается, что причиной ЧП стало возгорание электропроводки в одном из помещений предприятия.

Известно также, что химический завод Arkema, который находится в коммуне Жарри, является крупнейшим французским предприятием группы по производству перекиси водорода.