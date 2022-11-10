Президент Сербии Вучич признал свою ошибку в прогнозах по обороне Херсона

Президент Сербии Александар Вучич Фото: REUTERS

Президент Сербии Александар Вучич признал, что совершил ошибку в своих прогнозах по обороне Херсона. Об этом он заявил журналистам в Париже после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Его выступление транслировал телеканал TV Pink.

При этом политик отметил, что в такое неспокойное время Себрия сделает все возможное, чтобы позаботиться о развитии вооруженных сил. Во имя того, чтобы "сохранить свой военный нейтралитет". До этого он неоднократно акцентировал внимание, что Сербия придерживается политики военного нейтралитета.

Несколько дней назад, 7 октября сербский лидер Александар Вучич допустил, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине. Политик также сравнил ее со Сталинградской битвой и предупредил, что следующая зима будет еще труднее, чем эта.

А до этого президент Сербии высказывал мнение, что миру грозит ад, если Запад не примет предложение российского лидера Владимира Путина. Он также заявил, что Запад ведет войну с Россией через Украину, и назвал украинский кризис "мировым конфликтом". Подобные слова задели украинскую верхушку, которая после этого захотела "перевоспитать" Сербию после слов Вучича о Путине.