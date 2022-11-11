NI: У США не получилось навязать Китаю, Саудовской Аравии и Турции антироссийскую позицию Фото: REUTERS

У Соединенных Штатов не вышло навязать партнерам свою позицию по украинскому кризису и антироссийским санкциям. Об этом говорится в материале журнала National Interest.

- Американские чиновники не лучшим образом отреагировали на настороженную позицию ключевых стран Азии, Африки и Латинской Америки по украинскому вопросу. Вместо этого США стали еще больше проявлять настойчивость, они стали злым и даже мстительным. Отношения с Китаем, Саудовской Аравией и Турцией демонстрируют бестактность США, - отмечается в публикации.

Примечательно еще и то, что американская сторона не стала "тонко обхаживать" важных игроков, в числе которых Китай, Саудовская Аравия и Турция. Администрация президента Америки Джо Байдена только настырно требовала выполнения условий Штатов.

Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявлял, что Турция является "единственной страной", которая прилагает усилия для прекращения конфликта на Украине.