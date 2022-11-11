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НовостиВ мире10 ноября 2022 22:05

Илон Маск сделал заявление о банкротстве Twitter

The Information: Илон Маск допустил банкротство Twitter
София ГОНЧАРОВА
Илон Маск сделал заявление о банкротстве Twitter

Илон Маск сделал заявление о банкротстве Twitter

Фото: REUTERS

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что не исключает банкротства приобретённой недавно компании Twitter.

Такое вариант развития событий он допускает, если социальная сеть не сможет зарабатывать больше средств, чем тратит. Об этом сообщает отраслевое издание The Information.

- Банкротство не исключено, - цитирует издание слова Маска.

Ранее Илон Маск заявлял, что купил компанию и одноименную социальную сеть Twitter ради сохранения площадки, на которой можно "в здоровой" манере обсуждать самые разные вопросы.

При этом после покупки соцсети газета The New York Times сообщила, что основатель SpaceX распорядился начать сокращение сотрудников Twitter. А спустя несколько дней Bloomberg сообщало, что Twitter пытается вернуть часть уволенных сотрудников, указывая на то, что те были сокращены по "ошибке".