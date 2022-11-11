Россия с боем вырвала плацдарм для наступления на ВСУ

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Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Апты Алаудинов сообщил, что взятие населенного пункта Павловка открывает для российских войск плацдарм для дальнейшего наступления.

- Павловка – это очень важный населенный пункт на пути наших подразделений. Павловка станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперед. Мы знаем, что на пути даже уже открылся плацдарм для дальнейшего продвижения наших сил и средств, - рассказал Алаудинов РИА Новости.

Днем ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказывал о том, что под контроль союзных сил в ходе проведения спецоперации перешел населенный пункт Павловка. Он также добавил, что сейчас там проводится "зачистка", однако даже она на данный момент завершена практически на 90%.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Путин подчеркнул, что Москва стремиться к демилитаризации.