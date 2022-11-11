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НовостиЭкономика10 ноября 2022 22:46

США продлили сроки по сделкам с энергоносителями с российскими банками до 15 мая 2023 года

До этого в Минфине США генеральную лицензию продлевали до 5 декабря 2022
София ГОНЧАРОВА
США продлили сроки по сделкам с энергоносителями с российскими банками до 15 мая 2023 года

США продлили сроки по сделкам с энергоносителями с российскими банками до 15 мая 2023 года

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки 10 ноября приняли решение о продлении до 15 мая 2023 года разрешения на проведение связанных с энергоносителями сделок для подпавших под санкции российских банков. Об этом сообщается в генлицензии Министерства финансов США.

В документе отмечается, что с Центробанком России, а также Внешэкономбанком, банками "Открытие", Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком и любыми другими организациями, где им принадлежит доля в 50% и более, разрешены все связанные с энергоносителями сделки, которые были запрещены соответствующим президентским указом. Однако такое правило будет действовать только до 07:01 мск 15 мая 2023 года.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Минфине США продлили до 5 декабря 2022 генеральную лицензию на проведение сделок по энергоносителям с российскими банками, находящимися под санкциями.

А до этого сообщалось, что американский Минфин представил легальные способы прямого взаимодействия с подсанкционными российскими банками при покупке нефти в РФ.