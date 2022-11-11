Сенатор Джабаров: Поставки оружия Киеву дают России основания уничтожить украинскую инфраструктуру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что стремление западных стран усилить поставки вооружения Киеву и использовать Украину как таран против России, дает РФ основание для уничтожения транспортной инфраструктуры Незалежной.

По его словам, верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель не скрывает, что на самом деле рассматривает Украину в качестве главного тарана по разрушению России.

- Он уверен, что Европа и Америка обеспечат украинскую сторону всеми видами современного натовского вооружения, чтобы в дальнейшем принудить нашу страну к переговорам на условиях, продиктованных США и НАТО, - написал политик в посте в своем Telegram-канале.

При этом Джабаров отметил, что такая ситуация означает, что "у нас есть все основания уничтожить транспортную логистику Украины".

Ранее Владимир Джабаров предупреждал, что если Украина попробует разрушить Крымский мост, то российский ответ будет настолько страшным, что его трудно описать.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.