Reuters: Глава Минобороны Украины Резников заявил, что зимой ВСУ усилятся "тысячами солдат" Фото: REUTERS

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после возможной паузы в боевых действиях в зимний период Вооруженные силы страны (ВСУ) могут усилиться. Об этом руководитель военного ведомства рассказал в интервью для Reuters.

По словам Резникова, вероятнее всего, зима замедлит ход боевых действий с обеих сторон. Однако украинская сторона намеревается использовать этот момент для усиления рядов ВСУ бойцами, которые пройдут специальную подготовку в Великобритании.

- Мы будем использовать это время с максимальным результатом для наших вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления и для ротации, и мы хорошо их подготовим, - заявил глава украинского Минобороны.

Он добавил, что после зимней паузы ряды украинских войск усилятся "тысячами солдат".

Днем ранее Алексей Резников выразил мнение, что американская поддержка Киеву либо останется на прежнем уровне, либо и вовсе будет увеличиваться, поскольку помощь Украине - в интересах США. При этом он считает, что "большинство американцев" поддерживают Украину и осознают, что "важно быть на стороне Киева в борьбе против угрозы всему миру".