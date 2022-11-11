В "Газпроме" заявили, что диверсии на "Северных потоках" обострили ситуацию на энергорынке Фото: Олег ЗОЛОТО

Диверсии на газопроводах "Северные потоки" только обострили ситуацию на энергетическом рынке, считают в "Газпроме".

В компании обращают внимание, что прирост поставок СПГ в Европу привел к нехватке энергоресурсов в других странах.

- События 2022 года подтвердили высокую значимость топлива для мировой экономики. В частности, отмечается рост спроса на уголь и нефтепродукты. ... Приоритетом вновь стали энергобезопасность и доступность энергоресурсов. Вместе с тем, в сентябре беспрецедентная диверсия на морских газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" еще больше обострила ситуацию на энергетическом рынке, - отмечается в сообщении холдинга.

Напомним, вечером в понедельник, 26 сентября, операторы газопроводов зафиксировали одновременное резкое падение давления газа в обеих нитках трубопровода "Северный поток" и в одной из двух магистралей "Северного потока-2". При нормальном показателе в 105 бар давление в одночасье снизилось всего до 7 бар.