Рогов заявил, что Киев собрал более 5 тысяч польских наемников на Запорожском направлении Фото: REUTERS

Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что украинские власти сосредоточили большое количество наемников из Польши на Запорожском направлении.

- На запорожской линии фронта киевский режим скопил большое количество наемников. По нашим оценкам, только польских наемников насчитывается свыше пяти тысяч человек, - рассказал он в беседе с РИА Новости.

Рогов также добавил, что сейчас в регионе, по подтвержденным данным разведки, находятся боевики из 34 государств.

Он добавил, что военнослужащие регулярной армии Польши, которые формально сейчас должны быть в отпуске, на самом деле находятся на линии боевого соприкосновения со стороны подконтрольной Киеву части Запорожской области. Рогов указал, что "формально они все в Иностранном легионе ВС Украины".