Newsbomb: Рейс Emirates вернули в Афины в сопровождении двух F-16 из-за сигнала ЦРУ Фото: Иван ВИСЛОВ

Рейс авиакомпании Emirates 10 ноября вернулся вечером в Афины в сопровождении двух истребителей F-16 ВВС Греции после сигнала от ЦРУ. Об этом инциденте пишет портал Newsbomb.

Сообщается, что представители разведки незадолго до этого предупредили Грецию, что на борту одного из двух рейсов Emirates находится мужчина арабского происхождения, который подозревается в терроризме.

Власти аэропорта приняли решение приостановить выполнение одного рейса EK210. Тогда пассажирам рейса после посадки сообщили о технической проблеме с самолетом и вынужденном возвращении на стоянку. Всех их попросили высадиться, взяв с собой багаж (что обычно не делается в случае технической проблемы).

После этого сотрудники греческой антитеррористической службы и разведки обыскали самолет, но так ничего и не обнаружили. Пассажиры повторно поднялись на борт, и спустя несколько часов задержки самолету дали разрешение на взлет.

Что касается второго рейса, направлявшегося в Нью-Йорк, то он уже находился над Мальтой, когда власти предупредили пилота о том, что среди пассажиров может быть подозреваемый в терроризме. В результате Франция и Италия отказали в разрешении на посадку в своих аэропортах и пилотам пришлось взять курс на Афинский международный аэропорт. Тем временем, в НАТО отдали приказ о взлете двух истребителей F-16 Block52+ для сопровождения этого рейса.

Но, как и в первом случае, как сообщает Афинско-Македонское агентство новостей, антитеррористическая служба не нашла ничего подозрительного в лайнере.