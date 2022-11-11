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НовостиПолитика11 ноября 2022 3:37

РИА Новости: Российские минометчики ликвидировали группу диверсантов в Запорожской области

Пока ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной
Источник:kp.ru
РИА Новости: Российские минометчики ликвидировали группу диверсантов в Запорожской области

РИА Новости: Российские минометчики ликвидировали группу диверсантов в Запорожской области

Фото: Александр КОЦ

В Запорожской области подразделение минометчиков Южного военного округа уничтожило украинскую диверсионную группу.

- Мы поддерживаем мотострелковые подразделения. Их боевые точки выявляются и уничтожаются, - рассказал РИА Новости командир минометного расчета.

Отмечается, что корреспондентам агентства удалось лично увидеть, как ведется боевая работа минометчиков на первой линии соприкосновения.