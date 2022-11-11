Что произошло в ночь на 11 ноября Фото: REUTERS

В Министерстве торговли США заявили, что теперь Россию перестали считать в своих антидемпинговых процедурах страной с рыночной экономикой. Предполагается, что такое решение позволит американской стороне использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что не высказывался об окончательном отказе Киева от переговоров с Россией, при определенных условиях подобный диалог будет возможен, допустил он в интервью CNN. Политик утверждает, что он совершенно точно "не закрывал дверь" для переговоров с Москвой.

Европа должна пересмотреть свою политику в отношении России и Украины, об этом в интервью французскому изданию Causeur заявил бельгийский сенатор Ален Детекс. По его словам, Западу стоит "договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции".

Президент Сербии Александар Вучич признал, что совершил ошибку в своих прогнозах по обороне Херсона. При этом политик отметил, что в такое неспокойное время Сербия сделает все возможное, чтобы позаботиться о развитии вооруженных сил. Во имя того, чтобы "сохранить свой военный нейтралитет".

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка рассказал, что прекращение финансовой помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов ознаменовало бы победу России. Об этом чиновник заявил обозревателю Washington Post Джошу Рогину. Качка предполагает, что без поддержки со стороны США экономика Украины рухнет.

Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что украинские власти сосредоточили большое количество наемников из Польши на Запорожском направлении. Согласно предварительным оценкам, только польских наемников насчитывается свыше пяти тысяч человек.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал противоречащим логике заявление администрации Соединенных Штатов о лишении России статуса страны с рыночной экономикой. При этом дипломат позитивно оценил решение Минфина США отменить финансовые ограничения в отношении диппредставительств РФ.