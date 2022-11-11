Власти Винницкой области Украины сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

В Винницкой области Украины поврежден объект критической инфраструктуры. Такое заявление в пятницу, 11 ноября, сделал глава обладминистрации Сергей Борзов.

«Одиннадцатое ноября началось с тревоги. Снова есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. Жертв нет. Работают спасательные службы», - написал глава обладминистрации в своем Telegram-канале

Напомним, удары по украинской инфраструктуре начали наносить с 10 октября 2022 года. Как писал сайт KP.RU, в конце октября мэры Харькова и Киева, Игорь Терехов и Виталий Кличко заявили об ударах, которые были нанесены по объектам критической инфраструктуры в их городах. Кроме того, сообщалось, что обесточена часть украинской столицы, а в офисе украинского президента заявили о введении экстренных отключений электроэнергии.