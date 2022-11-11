Освобожденные солдаты ДНР сообщили о пытках током в украинском плену

Освобожденные из плена солдаты Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Станислав Лебеденко и Артур Клинов заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) по несколько часов пытали электрическим током находящихся в украинском плену военнослужащих

«Провода привязывали к ним и током просто били, по паре часов. Завязанные глаза, мешки на голове. С синими пальцами приезжали к нам. На двоих просто опробовали ток, а двоих прямо жарили», - приводит агентство РИА Новости слова сержанта Клинова.

Лебеденко заявил, что общался по меньшей мере с четырьмя военнопленными, у которых на теле остались следы от оголенных электрических проводов. По его словам, подобным образом таким пытали тех, кто на допросах давал отличную друг от друга информацию.

Напомним, днем ранее, 10 ноября, временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что группа из 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулась из украинского плена.