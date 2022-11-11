Банковскую систему Украины готовят к полному отключению электричества (блэкауту). Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на внутренний циркуляр Национального банка Украины (НБУ).

Как передает издание, в документе НБУ вписаны «сценарии, в которых на срок от нескольких суток до месяца не гарантируется стабильное обеспечение городов и регионов Украины электрической энергией». Уточняется, что циркуляр рассчитан на системно важные банки, куда на данный момент входит 14 структур.

В документе говорится о том, что банки должны закупить и установить резервные источники электропитания, а также дизельные электростанции и топливо для работы центров обработки данных.

Напомним, ранее жителей Киева предупредили об аварийных отключениях электричества в городе из-за дефицита мощности. Незадолго до этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице без света остаются 450 тысяч квартир.