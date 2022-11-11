Politico: чиновники США опасаются, что Европа откажется от антироссийских санкций Фото: REUTERS

В условиях ухудшения экономической ситуации в Европе американские власти обеспокоились, продолжат ли европейские страны поддерживать антироссийский санкционные ограничения. Об этом пишет издание Politico.

«Американские официальные лица, находящиеся в Европе, направляют коллегам из Вашингтона предупреждения о том, что некоторые страны, население которых поддерживает Россию, все больше злятся из-за санкций и обвиняют США в росте расходов», - сказано в публикации издания, где отмечают, что такое мнение может стать давлением на лидеров европейских стран, которые в итоге откажутся поддерживать ограничительные меры.

Как заявили два высокопоставленных американских чиновника, такое беспокойство повлекло за собой шквал переговоров внутри американских властей. «Ситуация шаткая», - отметил один из источников издания.

Накануне National Interest писал о том, что Вашингтон массово теряет союзников из-за своего курса на поддержку Украины и введения жестких антироссийских санкций.