Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация снова приняла решение о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов, которые расположены на юге и в центральной части страны. Соответствующая мера будет действовать до 21 ноября 2022 года. Об этом в ведомстве заявили в пятницу, 11 ноября.

В Росавиации напомнили, что такие ограничения распространяется на 11 аэропортов, среди которых Белгород, Брянск, Геленджик, Симферополь, Анапа, Липецк, Ростов-на-Дону, Курск, Краснодар, Воронеж, а также Элиста.

В сообщении ведомства отмечается, что все остальные российские аэропорты работают в штатном режиме, а открытыми аэропортами на юге России по-прежнему остаются Волгоград, Минеральные Воды, Сочи, а также Ставрополь. Авиакомпаниям советуют перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам.

Напомним, Росавиация заявила о закрытии части российского воздушного пространства для гражданских самолетов из-за начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022. Позже объявляли о продлении этого режима.