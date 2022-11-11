Украинские власти заявили о получении от Польши более 1,5 тысячи станций Starlink Фото: REUTERS

Киев получил от Варшавы очередную партию из 1570 терминалов спутниковой связи Starlink компании Space X. Такое заявление в пятницу, 11 ноября, сделал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Еще 1570 Старлинков от Польши уже на Украине», - написал глава ведомства в своем Telegram-канале, уточнив, что они будут обеспечивать публичные точки доступа Wi-Fi, где люди смогут быть на связи.

Федоров заявил, что часть терминалов Starlink собираются передать гражданским администрациям, а некоторыми терминала обеспечат «Украинские железные дороги».

По его словам, начиная с 24 февраля 2022 года, Киев получил свыше 20 тысяч терминалов спутникового связи от доноров и партнеров, из которых 5 тысяч терминалов было получено при поддержке правительства Польши.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не может бесконечно оплачивать работу системы Starlink на Украине, предложив финансировать все Пентагону, однако позже сообщил, что компания SpaceX собирается обеспечивать работу системы спутниковой связи.