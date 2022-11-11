В ДНР сообщили, что российские войска закрепились на Авдеевском направлении возле сел Опытное и Водяное Фото: REUTERS

Офицер 1-й Славянской бригады с позывным "Стриж" заявил, что российские войска продвигаются на Авдеевском направлении возле сел Опытное и Водяное. Об этом он сообщил РИА Новости. По его словам, в этом направлении идут тяжелые бои, однако, российским войскам удалось закрепиться на стратегических пунктах возле упомянутых сел.

"У нас была задача выйти к южной окраине населенного пункта Авдеевка и закрепиться там. Было тяжело пройти некоторые укрепрайоны, закрепиться там. Благодаря грамотным действиям командования мы вышли к восточной окраине Опытного, закрепились там и удерживаем эти позиции. Также мы закрепились у южного края поселка Водяное", - рассказал собеседник агентства.

Офицер уточнил, что основная цель работы по Авдеевскому направлению - закрепиться на южной окраине и взять ее под полный контроль. По его словам, затем планируются шаги по продвижению в оборонительные укрепления противника и окружение Авдеевки.

Он также отметил отступление артиллерийских бригад противника. По оценке офицера, дальнейший отход позволит снизить интенсивность обстрелов Донецка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал условия мирных переговоров с Россией после призывов западных стран к диалогу между державами. Среди условий он назвал возмещение убытков в связи с конфликтом, "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".