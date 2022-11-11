Володин о выборах в США: Гоголю бы понравился сюжет с "мертвыми душами" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя прошедшие накануне выборы в Конгресс США, заявил, что политическая система Соединенных Штатов оказалась мертва, а стандарты, которые продвигает Вашингтоном, ничего не стоят.

Парламентарий отметил, что США представляют себя как образец демократии, критикуя избирательную систему Россию, однако, по его словам, сами Соединенные Штаты не соответствуют своим же стандартам. Как отметил Володин, Николаю Гоголю понравился бы сюжет выборов в США, где побеждают «мертвые души».

«В штате Пенсильвания победу одержал конгрессмен - демократ Тони ДеЛука, набравший 85 процентов голосов. Интересный момент - как оказалось, он скончался еще в начале октября. Его имя не стали убирать из бюллетеня», - пишет спикер Госдумы РФ в своем Telegram-канале

Напомним, по предварительным итогам прошедших в минувший вторник, 8 ноября, промежуточных выборов в Палате представителей Конгресса США оказались два покойника.

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