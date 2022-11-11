Русский язык исключили из программ в детских садах и школах в Киеве Фото: REUTERS

В Киеве полностью исключили русский язык из учебных программ столичных заведений дошкольного и общего среднего образования. Соответствующие решение приняли депутаты Киевского горсовета (КГГА), назвав эту меру «вопросом национальной безопасности».

Пресс-служба Киевского городского совета заявил, что подобное решение может помочь избежать эскалации напряжения в обществе, а также усилит защиту образовательного пространства в украинской столице.

«Язык имеет значение, и в нынешней ситуации - это вопрос национальной безопасности», - приводит пресс-служба городского совет слова председателя постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Киева Вадима Васильчука.

Как заявил глава комиссии, проект решения совета предписывает осуществление организационно-правовых действий для осуществления перехода групп и классов с русского на государственный язык.

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