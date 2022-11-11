Вертолеты Ка-52 в спецоперации на Украине действуют сверх заложенных характеристик. Фото: Минобороны РФ/ ТАСС

Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в рамках специальной военной операции на Украине действуют лучше заложенных характеристик. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как отмечается, вертолет, который рассчитан на угол кабрирования в 20 градусов, в ходе специальной военной операции на Украине запуск ракет выполняется при угле в 40-45 градусов.

«Вертолеты летают на маленьких высотах и на тех скоростях, на которых возможно летать по рельефу местности. Обычно угол кабрирования для Ка-52 составляет 20 градусов, а летчики сейчас пускают ракеты с угла кабрирования 40-45 градусов», - приводит ТАСС заявление источника в российском военном ведомстве.

Собеседник издания также заявил, что экипажи использует вертолет на пределе возможностей и «успешно справляются с поставленными перед ними задачами».

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