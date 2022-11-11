Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о переговорах с Россией Фото: REUTERS

Пользователи Twitter активно отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не закрывал дверь для переговоров с Москвой.

Ранее украинский лидер заявил о возможности переговоров с Москвой, однако заявил, что готов к диалогу с «другой» Россией, которая будет готова к миру.

Один из пользователей Twitter заявил, что в словах украинского президента «нет искренности, или, скажем так, силы, стоящие за ним, не намерены вести мирные переговоры с Россией».

Другой заявил о том, что Зеленский забыл сказать о том, что Вашингтон будет «продолжать растягивать этот конфликт так долго, как им заблагорассудится», назвав украинского президента «просто еще одной марионеткой».

«Как он может говорить о мирных переговорах, если позволяет таким, как Борис Джонсон, мешать заключению соглашения с Россией?», - задался вопросом один из комментатора.

«Его заявления ничего не значат, этот случай не исключение», - добавил другой.

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