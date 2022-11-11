Совершено покушение на замминистра по культуре Запорожской области Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Террористы заложили взрывное устройство, пытаясь совершить покушение на заместителя министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко утром в пятницу, 11 ноября. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов, уточнив, что замглавы ведомства выжил, но контужен.

«В ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник, террористы заложили самодельное взрывное устройство. Утром за ним прибыл автомобиль. Устройство сработало, когда мужчина вышел из подъезда. Он жив. Слегка контужен», - сказано в сообщении, сделанном в правоохранительных органах.

Правоохранители также заявили, что жизни замминистра на данный момент ничего не угрожает. Кроме того, представители правоохранительных органов сообщили о повреждении подъезда и квартиры на первом этаже, отметив, что на месте происшествия работает следственная группа.

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