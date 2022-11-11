В России выявили крупную ресторанную схему ухода от налогов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная служба по финансовому мониторингу, Центробанк РФ и Федеральная налоговая служба (ФНС) выявили одну из крупнейших теневых площадок, которая использовалась для легализации незаконных доходов ресторанов и кафе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с проверкой, а также пресс-службу финразведки.

Сообщается, что, скорее всего, в схеме задействовали кредитные организации и компании, которые предоставляют услуги по проведению платежей, а расчеты не были прозрачными. В пресс-службе финразведки не исключили, что схема связана с отмыванием криминальных доходов, отметив, что по данному вопросу Росфинмониторинг и ФНС проводят расследование.

«Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы», - заявили в ФНС.

В налоговой службе отметили, что теневая площадка присоединяла рестораны к схеме с подменными кассами, а также терминалами для банковских карт. Платежи покупателей проходили через цепочку по меньшей мере трех кредитных организаций. Так через цепочки банков средства переводились в компании, которые не имеют никакого отношения к ресторанному бизнесу.

«То есть безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность», - уточнили в Федеральной налоговой службе.

Как заявил источник РБК в контрольных органах, организаторы схемы открыли «шоурум» в Москве для тех, кто хочет ознакомиться с их услугами. Клиенты могли установить приложение для отслеживания и управления скрытой выручкой, после чего в ресторан приезжали специалисты, настраивая подменные кассы.

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